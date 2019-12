Inter straripante contro il Genoa, i nerazzurri dominano la Top 11 di DAZN!

Domenica si è concluso l’ultimo turno di Serie A del 2019. L’Inter di Conte è in testa alla classifica con la Juventus grazie anche al netto successo per 4 a 0 contro il Genoa. Protagonisti del match Lukaku, de Vrij, Candreva e Handanovic

TOP 11 – DAZN, come ogni giornata di Serie A, ha chiesto ai suoi utenti di scegliere la top 11 per l’ultimo turno giocato. In quello della diciassettesima giornata sono ben 4 i giocatori dell’Inter guidata da Antonio Conte a essere presenti (club più rappresentato), uno per ruolo. Si tratta del capitano e portiere nerazzurro Samir Handanovic, del difensore Stefan de Vrij, dell’esterno Antonio Candreva e ovviamente non poteva mancare il grande protagonista del match contro il Genoa, Romelu Lukaku.