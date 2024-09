Inter-Stella Rossa, conferme per Inzaghi. La probabile formazione

L’Inter ha chiuso la gara contro l’Udinese in positivo. I nerazzurri hanno vinto 3-2 in Friuli e adesso si prepareranno per la seconda giornata di Champions League contro la Stella Rossa.

CONFERME – Archiviata la vittoria contro l’Udinese in Serie A, in casa Inter si pensa alla sfida di martedì sera in Champions League contro la Stella Rossa. I nerazzurri giocheranno in casa nella seconda gara del nuovo formato europeo dopo il pareggio a Manchester contro il City di Guardiola. Simone Inzaghi si affiderà in attacco al duo composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram: l’argentino ieri è tornato finalmente al gol dopo mesi di stop. In difesa, oltre a Sommer che sarà tra i pali ci saranno Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Sugli esterni, oltre a Dimarco spazio a Denzel Dumfries, in vantaggio su Matteo Darmian. A centrocampo invece, spazio a Davide Frattesi, Hakan Calhanoglu e Piotr Zielinski con Asllani pronto a entrare in corsa. Questa la probabile formazione che scenderà in campo a San Siro.

Inter-Stella Rossa, la probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi