Inter-Stella Rossa, assenza non preventivata alla vigilia? Le ultime

In vista della sfida contro l’Inter, lo Stella Rossa potrebbe perdere un suo titolare a causa di un infortunio. Queste le ultime notizie.

LA NOTIZIA – Inter-Stella Rossa sarà la seconda sfida della prima fase dei nerazzurri in questa Champions League 2024-2025. I meneghini potrebbero ospitare la squadra serba senza che quest’ultima abbia a disposizione il portiere israeliano Omri Glazer, uscito per infortunio durante la sfida vinta dalla Stella Rossa contro il Zeleznicar Pancevo con il risultato di 2-1. L’estremo difensore sembrerebbe aver patito lo stesso problema che aveva accusato all’inizio della stagione. Non resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro definitivo in merito alla sua situazione.

Inter-Stella Rossa, l’imperativo dopo il pareggio iniziale

L’OBIETTIVO – L’Inter, in ogni caso, si presenterà alla sfida con i serbi con in testa il proposito chiaro di conseguire la prima vittoria di questa fase iniziale della Champions League. Il club nerazzurro ambisce a portare a casa i tre punti dopo l’ottima prova dell’Etihad contro il Manchester City, nella quale è mancata soltanto la capacità di essere cattivi e cinici nel tiro finale o nell’ultimo passaggio. Contro la Stella Rossa sarà necessaria una prova diversa, con la consapevolezza che la giusta combinazione di qualità e quantità saranno essenziali per conquistare i primi tre punti nella competizione.