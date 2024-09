Inter-Stella Rossa, aperta la vendita biglietti! Le informazioni

Inter-Stella Rossa aprirà la serie di quattro partite in casa della squadra di Inzaghi nella fase campionato di Champions League: da ora è possibile comprare i biglietti. Ecco le informazioni su come poterli acquistare.

I BIGLIETTI PER IL DEBUTTO EUROPEO – Inter-Stella Rossa sarà la prima partita in casa della nuova fase campionato di Champions League, martedì 1 ottobre alle ore 21 per la seconda giornata del torneo. La prima, invece, vedrà l’esordio previsto sul campo del Manchester City fra nove giorni (mercoledì 18 alle 21 ora italiana). Come noto, da questa stagione non si gioca più con la formula casa-trasferta come nella vecchia fase a gironi, ma otto avversari diversi di cui quattro al Meazza e altrettanti fuori. Motivo per cui le gare a San Siro saranno “uniche” e con un interesse in più per seguirle anche dal vivo.

Inter-Stella Rossa: tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti e i prezzi

COME PRENDERLI – Si è chiusa ieri la vendita del Champions Pack, che permetteva di poter assistere a tutte le quattro partite in casa nella fase campionato (Stella Rossa, Arsenal, RB Lipsia e Monaco). Ora c’è la possibilità di acquistare i biglietti per le singole gare interne dell’Inter. I prezzi per quella dell’1 ottobre vanno dai 29 euro del Terzo Anello Verde ai 180 della Poltroncina Rossa Centrale. Sono disponibili sulla piattaforma ufficiale della società, ancora con possibilità in quasi tutti i settori. Da segnalare come l’acquisto dei biglietti per Inter-Stella Rossa sia momentaneamente vietato per i residenti in Serbia.