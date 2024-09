Inter-Stella Rossa, al via l’allenamento. Inzaghi pensa ai dettagli

Simone Inzaghi sta lavorando con i suoi sul campo di Appiano Gentile. Nel mirino c’è la Stella Rossa: la seconda gara di Champions League andrà in scena domani sera a San Siro.

ALLENAMENTO – In vista della sfida contro la Stella Rossa in Champions League, Simone Inzaghi nella mattinata di oggi ha iniziato la rifinitura prima di dedicarsi nel pomeriggio alle attività di stampa con la conferenza stampa insieme a Stefan De Vrij. Sarà proprio l’olandese che accompagnerà il tecnico nerazzurro davanti ai giornalisti. Nella serata di domani i nerazzurri scenderanno in campo con qualche cambio di formazione, a partire dall’attacco che vedrà quasi sicuramente Mehdi Taremi con la maglia da titolare al posto di Marcus Thuram. Insieme all’iraniano ci sarà il capitano Lautaro Martinez che è tornato a segnare – una doppietta – nella trasferta contro l’Udinese.

Inter-Stella Rossa, non solo Taremi. Un cambio in mente

CAMBI – Nella rifinitura odierna Simone Inzaghi proverà Piotr Zielinski a centrocampo. Il polacco è in ballottaggio per una maglia da titolare insieme a Mkhitaryan che potrebbe spuntarla solo all’ultimo. Ad oggi Inzaghi vuole optare per la freschezza dell’ex Napoli così da permettere all’armeno di recupera in vista della gara contro il Torino di settimana prossima. I nerazzurri, dopo l’allenamento di oggi si ritroveranno domani per la seconda giornata di Champions League contro la Stella Rossa. Un match in cui non sono permessi passi falsi.