Inter stanca, ma che fine ha fatto Caicedo? Ieri ancora in panchina – CdS

L’Inter ieri nel primo tempo ha sbagliato chiaramente approccio ma si è mostrata disunita e stanca. Attacco a secco di gol, per quale motivo non Caicedo non è entrato a partita in corso?

STANCHEZZA – L’Inter ha perso contro il Sassuolo a San Siro e probabilmente c’entra anche un pizzico di stanchezza dopo i tanti e dispendiosi impegni di questo ultimo mese. Ieri Felipe Caicedo era presente in panchina, e lì è rimasto per tutto il resto della partita così come successo già contro il Liverpool. Da quando è arrivato, l’attaccante ex Lazio non ha giocato neanche un minuto. Vicino al recupero anche Gosens, candidato alla convocazione contro il Genoa, chissà se questo non regali una scintilla di energia.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua