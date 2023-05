Inter, per lo sponsor maglia si propone un sito per Adulti: maxi cifra!

L’Inter gioca ormai da settimane senza lo sponsor sulla propria maglia. L’inadempienza di Digitalbits ha costretto il club a tagliare i rapporti con la società di criptovalute. Adesso si propone My Club, piattaforma per adulti

LA PROPOSTA − Per l’Inter c’è un sito per adulti come main sponsor sulla maglia. A rivelarlo Mirror, noto tabloid inglese. Come riporta il media britannico, My Club – piattaforma per adulti – ha proposto all’Inter una cifra di 80 milioni di sterline (100 milioni di euro) per comparire nella propria maglia fino al 2029. Al momento, i nerazzurri giocano con una maglia linda e romantica senza alcun sponsor. Il tutto dovuto alle insolvenze di Digitalbits. La società di criptovalute, main sponsor interista, non apri i rubinetti ormai da mesi. Da capire se questa allettante ma curiosa proposta di My Club possa essere considerata percorribile o meno.