Inter-Spezia, rigore netto. Lautaro Martinez, giallo da rivedere – CdS

Inter-Spezia, qualcosa da rivedere sul direttore di gara Ghersini. Rigore assegnato ai nerazzurri ineccepibile. Dubbi sul giallo a Lautaro Martinez. Di seguito la moviola della partita secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Inter-Spezia, qualcosa da rivedere sul direttore di gara Ghersini che è ineccepibile nell’occasione del rigore assegnato ai nerazzurri, netto, con il VAR che deve solo confermare la decisione. Meno preciso, secondo il Corriere dello Sport, nell’ambito disciplinare. Thiago Motta si lamenta molto per il giallo a Lautaro Martinez, su Erlic: non c’è una vera violenza, ma l’argentino parte da lontano per andare a colpire l’avversario che non fa nulla per rimanere in piedi. Fosse arrivato il rosso, il VAR non sarebbe intervenuto. Il calcio di Dimarco a Salcedo, seppur non volontario sarebbe stato da giallo. Su Manaj, prima del giallo per l’entrata dura su Dumfries c’è un fallo di Calhanoglu non sanzionato. Voto per il direttore di gara: 6

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna