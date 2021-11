Inter-Spezia, parte vendita libera biglietti: prezzi accessibili e promo U30

È partita la vendita libera dei biglietti per assistere a San Siro ad Inter-Spezia, gara valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A.

BIGLIETTI – Come previsto (vedi articolo), parte oggi la vendita libera dei biglietti per assistere ad Inter-Spezia. Il club nerazzurro ha reso noto che i tagliandi sono “in vendita a prezzi accessibili per tutti, a partite da soli 10 €“. “Inoltre in molti settori dello stadio è attiva la promo riservata agli Under 30, che prevede uno sconto del 50% sul prezzo dei biglietti”. È possibile acquistare i biglietti per questo match “su inter.it/tickets. I punti vendita della rete Vivaticket saranno attivi da sabato 20 novembre“.

INFORMAZIONI UTILI – Infine il comunicato pubblicato dall’Inter sul proprio sito ufficiale rende note le seguenti informazioni utili. “In caso di impossibilità a recarsi all’evento, i biglietti saranno cedibili una sola volta collegandosi a inter.it/cessione, a partire dalle 12.00 di martedì 30 novembre fino al calcio di inizio. L’ingresso allo stadio è vincolato al possesso del Green Pass, da esibire preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura. È consigliato presentarsi agli ingressi con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio“.