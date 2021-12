Inter-Spezia, Handanovic parata super. Bene Calhanoglu: le pagelle – TS

Inter-Spezia, Inzaghi conquista un successo fondamentale per continuare la rincorsa alla vetta della classifica in Serie A. Handanovic autore di una super parata. Calhanoglu domina a centrocampo: le pagelle secondo il Tuttosport

LE PAGELLE – Inter-Spezia ha visto i nerazzurri dominare sin dalle prime battute del match. Serata tranquilla per Samir Handanovic che si fa trovare reattivo nell’unica grande occasione creata dagli ospiti con una splendida parata, voto 7. Skriniar, voto 6,5. Lo slovacco, nell’inedito ruolo di centrale nella difesa a tre, sfodera una prestazione senza sbavature, non rischiando praticamente nulla. A centrocampo altra prestazione di altissimo livello di Calhanoglu: il turco lavora a tutto campo e solo Provedel gli nega, per due volte, la gioia del gol. Voto 7. Prova di sostanza anche per Gagliardini, voto 7 per l’autore del gol dell 1-0, che si conferma bestia nera per i club liguri. Per il centrocampista è l’ottavo centro su quindici ai club di quella regione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino