Inter-Spezia, Dumfries ci prova. Lautaro Martinez ispirato: le pagelle – CdS

L’Inter domina contro lo Spezia: 2-0 netto firmato Gagliardini e Lautaro Martinez. Calhanoglu ispira la manovra e Dumfries prova ad incidere. Lautaro Martinez il migliore. Le pagelle, oggi, del Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Inter, la difesa non ha problemi contro uno Spezia sterile. D’Ambrosio, Skriniar e Dimarco meritano tutti 6,5. A centrocampo spiccano Gagliardini, autore del gol del vantaggio e di una prestazione solida, voto 7 e Hakan Calhanoglu. Stesso voto per il turco che ispira la manovra e si vede negato, per ben due volte, la gioia del gol da Provedel. Partita di sostanza di Dumfries che prova a spingere ed entra bene in molte azioni offensive 6,5. Il migliore è Lautaro Martinez: voto 7,5 per il “Toro” che fornisce l’assist a Gagliardini per l’1-0, si procura e segna il rigore del definitivo 2-0.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti