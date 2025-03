Inter, tra sosta per le Nazionali e uno scenario. Inzaghi spera – Sky

L’Inter avrà qualche giorno di riposo, durante la sosta per le Nazionali, come deciso da Simone Inzaghi a inizio settimana. Il tecnico piacentino attende l’evoluzione di una realtà, sperando in una cosa.

LA SITUAZIONE – L’Inter si ritroverà ad Appiano Gentile nella giornata di venerdì, in piena sosta del Campionato italiano per gli impegni delle Nazionali. Sulla situazione dei nerazzurri si è pronunciato l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, il quale ha descritto le speranze del tecnico Simone Inzaghi su due calciatori in particolare: «Qualche giorno di riposo ce l’ha l’Inter. In questa sosta Inzaghi controllerà i suoi giocatori impegnati con la propria Nazionale, ma al contempo si occuperà del recupero di alcuni calciatori. Penso a Thuram, che è stato rimandato dalla Francia per un problema alla caviglia che gli impedisce di giocare al 100%. Penso a Dumfries, per il quale la questione è diversa: gli esami effettuati con la Nazionale olandese hanno evidenziato la presenza di un problema muscolare. Quando rientrerà a Milano, si capirà l’entità di tale problema».

Barzaghi su chi resta ad Appiano Gentile: l’Inter sorride

NON IMPEGNATI – Barzaghi ha poi proseguito sottolineando come non siano pochi i calciatori con cui Inzaghi potrà continuare a lavorare durante la sosta: «Alla fine, dai convocati rimangono fuori i tre portieri, difensori importanti come Acerbi, un centrocampista come Mkhitaryan. Davanti c’è Correa, che rimane a lavorare ad Appiano Gentile insieme a Thuram».