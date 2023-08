Inter, sorpresa nel ranking Uefa 2023-2024. Risultato speciale

La UEFA ha pubblicato il ranking per la stagione corrente, ossia la 2023-2024, che non prende più in considerazione il 2018-2019. Sorpresa in positivo per l’Inter.

PRIMATO – L’Inter è la prima tra le italiane nel nuovo ranking Uefa per la stagione 2023-2024. I nerazzurri hanno adesso 81.000 punti, 1.000 in più di Roma e Juventus appena sotto in classifica. Ottavo posto, quindi top 10 per la squadra di Simone Inzaghi che ha totalizzato 29.000 punti con la finale di Champions League ad Istanbul. Davanti ci sono Manchester United, PSG, Liverpool, Chelsea, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City.