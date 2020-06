Inter, solita crisi del ritorno: nemmeno Conte ha trovato la cura – TS

“Tuttosport” sottolinea come il rendimento dell’Inter sia crollato nel girone di ritorno. Una costante degli ultimi anni che ha colpito anche con Conte.

SPERANZE DISATTESE – A meno di unn miracolo Conte all’Inter non riuscirà a ripetere quanto fatto alla Juventus e al Chelsea, vale a dire vincere al primo anno il campionato. A fine girone d’andata con 46 punti molti ci speravano. E lo stesso allenatore alla vigilia della sfida col Sassuolo aveva sottolineato la necessità di non sbagliare più per continuare a crederci. Parole rimaste lettera morta perché la squadra come accade da anni ha tradito le aspettative.

RITORNO DISASTROSO – A prescindere dal mercato, le responsabilità vanno additate soprattutto a una squadra dove, pur cambiando allenatori, alla lunga emergono sempre gli stessi difetti. Da Mancini, a Spalletti passando per Pioli. E ora con Conte. Come puntualmente accade il calo di rendimento inizia a dicembre e diventa sempre più marcato tra gennaio e febbraio. Dopo aver chiuso il girone d’andata con 2,42 punti di media a partita l’Inter nel girone di ritorno viaggia a 1,5. Che vuol dire 12 punti in 8 gare, gli stessi del Verona, che nel solo ritorno varrebbero un ottavo posto in classifica. Con un saldo praticamente uguale tra gol fatti (14) e subiti (12). Anche quest’anno insomma, pur senza un caso Icardi a far deflagrare lo spogliatoio, l’Inter si è sciolta.