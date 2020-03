Inter sola su date calendario, club schierati. Dal Pino querela Zhang? – GdS

Condividi questo articolo

L’Inter è stata lasciata quasi sola nella sua opposizione al nuovo schema dei calendari di Serie A (vedi articolo). Secondo l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”, gli altri club si sono ormai schierati tanto da non presentarsi all’Assemblea straordinaria che dovrebbe tenersi oggi a Roma. Intanto Dal Pino, presidente della Lega Serie A, si riserva l’ipotesi querela nei confronti di Steven Zhang (QUI e QUI l’ultima intervista del patron nerazzurro)

SOLA – L’Inter è quasi sola, il Napoli è l’altro club verso il no alla proposta di calendario della Lega. La Fiorentina ha invece dichiarato il suo sì lamentandosi però della collocazione serale del

recupero di domenica con l’Udinese ed esprimendo la preferenza per un inizio alle 18. Al durissimo attacco di Zhang a Dal Pino – con il presidente della Lega di A che si riserva di sporgere querela – è seguita la diplomazia di Marotta. Che ha scritto a tutti gli altri club per difendere le ragioni dell’Inter e provare a far saltare la proposta messa ai voti.

SCHIERAMENTO – Ma la stragrande maggioranza delle società si è ormai schierata. Fino al punto di dire: vi abbiamo espresso ufficialmente come la pensiamo, non verremo a Roma per l’assemblea straordinaria. In programma oggi nel Salone d’Onore del Coni e a rischio di assenza del numero legale: presenti sicuri Atalanta, Juve, Sassuolo, Milan, Napoli, forse Fiorentina. Potrebbe bastare un consiglio di Lega per tradurre l’orientamento in decisione definitiva. Intanto la procura della Federcalcio, guidata da Giuseppe Chinè, ha aperto un’indagine sul post di Zhang contro Dal Pino. Sarà acquisito il testo pubblicato su Instagram e comincerà l’istruttoria sulle parole scritte dal presidente interista.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Alessandra Gozzini, Valerio Piccioni