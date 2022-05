Inter, società vicina alla squadra nel momento delicato. Ecco come – CdS

L’Inter ha bisogno dei tre punti oggi contro l’Empoli a San Siro, un match chiave che deve lanciare i nerazzurri al primo posto momentaneo. Intanto, dato che siamo entrati nella fase calda, c’è da sottolineare la vicinanza della società alla squadra.

VICINANZA – L’Inter ha lavorato ad Appiano Gentile in questi giorni con un solo obiettivo: quello di battere l’Empoli e mettere pressione al Milan, in campo domenica, strappandogli il primo posto momentaneo. La società crede nello scudetto, come scrive il Corriere dello Sport, con i dirigenti Marotta, Ausilio e Baccin ieri presenti a cena alla Pinetina per cenare assieme alla squadra. In un momento così delicato, serve l’apporto di tutti.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti