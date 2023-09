L’Inter snellisce e va più veloce! La svolta tattica di Inzaghi − CdS

Quella di quest’anno è un’Inter meno, ma più tecnica e veloce. A confermarlo il grande inizio di stagione con tre vittorie, 8 gol fatti e zero subiti

SVOLTA − L’Inter ha perso fisico e centimetri dal mercato, ma ha guadagnato tanto in tecnica e velocità. È questa la svolta tattica di Simone Inzaghi. Rispetto alla passata stagione, l’Inter gioca più in verticale, con grande rapidità nei tocchi e con una facilità di arrivare a segnare in maniera disarmante. Il cambiamento è anche ribadito da dati e statistiche: in media, la squadra ha abbassato i suoi centimetri da 184,5 a 182,08 e il suo peso da 77,96 a 75,78 chili. Entrando nello specifico degli interpreti: Sommer rispetto a Onana (-8 cm e -16 kg), Cuadrado rispetto a Bellanova (-12 cm e -11 kg) e Sanchez rispetto a Correa (-20 cm e –15 kg). Unico a compensare Bisseck: +16 cm e +8 kg nei confronti di D’Ambrosio. A centrocampo, con le uscite di Marcelo Brozovic (1,81 cm) e Roberto Gagliardini (1,90 cm) non c’è nessuno che tocchi il metro e ottanta. Insomma, una svolta drastica che al momento sta portando i suoi frutti. Sull’altra sponda del Naviglio, invece, Pioli ha optato in senso opposto: Milan più fisico e grosso: Reinjnders e soprattutto Loftus-Cheek sono gli emblemi di questo cambiamento.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno