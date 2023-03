Inter, si svuota l’infermeria! Gosens ed altri due verso il recupero – CdS

L’Inter si prepara alla sfida contro la Fiorentina di sabato. Buone notizie per Inzaghi: secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport Gosens, Dimarco e Bastoni sono sulla via del recupero

RECUPERO – A differenza di Skriniar, per cui ci vorrà ancora qualche settimana (vedi articolo), arrivano buone notizie per Inzaghi dagli altri infortunati di casa Inter. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport infatti Gosens, Bastoni e Dimarco sono vicini al recupero: nella giornata di ieri nessuno dei tre ha lavorato in gruppo, ma sono comunque andati in campo per svolgere le rispettive sedute differenziate. Entro mercoledì dovrebbero rientrare in gruppo. A quel punto toccherà ad Inzaghi scegliere: la sensazione è che tutti e tre possano essere convocati per la sfida contro la Fiorentina di sabato.

Fonte: Corriere dello Sport – P.gua