Inter, si lavora per la nuova stagione! Tutti ad Appiano Gentile

L’Inter inizia a valutare anche l’avvio della prossima stagione per quanto riguarda gli allenamenti. I nerazzurri, dopo il Mondiale per Club, godranno di circa tre settimane di vacanze prima di riprendere.

RIENTRO – L’Inter è pronta a rimettersi in moto. Dopo tre settimane di vacanza concesse alla squadra al termine di una stagione lunga e intensa, i nerazzurri torneranno ad allenarsi nella seconda metà di luglio. Una delle date più indicative è quella del 23 luglio. Una preparazione estiva che prenderà il via nel centro sportivo di Appiano Gentile, dove il nuovo allenatore Christian Chivu ritroverà il gruppo al completo con il passare dei giorni, man mano che rientreranno anche i giocatori impiegati fino alla fine degli impegni americani.

Inter, Milano resta il quartier generale della preparazione

MILANO – Niente tournée internazionali per questa estate: l’Inter ha scelto di lavorare in casa, focalizzandosi sulla condizione fisica e sugli aspetti tattici in vista della prossima stagione, che includerà ancora una volta quattro competizioni. Saranno settimane fondamentali per impostare il lavoro e valutare anche i giovani in rosa, in un’estate che si preannuncia intensa ma ricca di motivazioni. Con la ripartenza fissata ad Appiano, l’obiettivo sarà farsi trovare pronti per le prime sfide ufficiali, con uno sguardo già rivolto alle nuove ambizioni stagionali.