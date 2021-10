Inter-Sheriff, definito il giocatore in conferenza con Inzaghi

Inter-Sheriff -1. Domani i nerazzurri scenderanno in campo in vista della terza giornata di Champions League. Alle 16.00 è prevista la conferenza stampa di Inzaghi. Scelto il giocatore che parlerà insieme a lui

CONFERENZA − Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa alle 16.00 in vista di Inter-Sheriff Tiraspol. I nerazzurri domani giocheranno contro i moldavi una gara decisiva per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Insieme al tecnico piacentino, ci sarà anche Milan Skriniar insieme a lui per rispondere alle domande dei giornalisti. Il match sarà in programma domani alle 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. L’Inter nelle prime due partite ha raccolto soltanto un punto.