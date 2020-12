Inter-Shakhtar Donetsk, niente Moraes: Castro studia altre soluzioni

Luis Castro Shakhtar Donetsk

Inter-Shakhtar Donetsk andrà in scena questa sera e valida per l’ultima giornata dei gironi di UEFA Champions League. Partita da dentro o fuori anche per gli ucraini allenati da Luis Castro che in attacco dovranno fare a meno di Junior Moraes. Pronta dunque una soluzione “adattata” (QUI le nostre probabili formazioni).

IN ATTACCO – Inter-Shakhtar Donetsk, partita da dentro o fuori per entrambe le squadre, con occhio di riguardo verso la partita di Madrid dove giocheranno le altre due del girone. Luis Castro proprio nel precedente match giocato contro il Real Madrid, ha perso Junior Moraes per infortunio. In settimana, così come confermato anche in conferenza stampa, la squadra ha perso per infortunio anche per il giovane Fernando. Il tecnico, senza l’attaccante ucraino, studia alcune nuove soluzioni con giocatori adattati al ruolo di centravanti: il primo nome sulla lista è sicuramente Taison, tra i giocatori con più esperienza rispetto a tutti gli altri, insieme al capitano Marlos.