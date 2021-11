Inter-Shakhtar Donetsk, dubbio per un gol annullato: la moviola – CdS

Inter-Shakhtar Donetsk, gestione di gara comunque sufficiente per Ovidiu Hategan. Direzione arbitrale nella quale ha tenuto alta la soglia del fallo e per tutta la partita. Di seguito la moviola secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Hategan, direzione di gara sufficiente in Inter-Shakhtar Donetsk anche se resta qualche incertezza: il primo riguarda un cartellino giallo mancato a Stepanenko. Nei minuti di recupero del primo tempo il capitano dello Shakhtar è entrato in ritardo su Dzeko colpendolo sul piede. Più di un dubbio invece, sull’intensità della spinta di Lautaro Martinez a Matvienko che ha portato all’annullamento del secondo gol, quello segnato al 13′ del secondo tempo. Giusto fuorigioco – millimetrico -, di Darmian in occasione del primo gol annullato. Due i rigori reclamati da Lautaro Martinez, in entrambi i casi giusta la decisione di lasciar proseguire il gioco.

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati