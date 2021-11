Inter-Shakhtar Donetsk, aperto il terzo anello! Informazioni e dettagli

Si avvicina sempre di più la caldissima sfida di Champions League Inter-Shakhtar Donetsk, dove i nerazzurri avranno una grandissima occasione per staccare il pass che porta agli ottavi di finale di Champions League. Apre anche il terzo anello, vista la nutrita affluenza prevista a San Siro.

TERZO ANELLO – Sono attesi tantissimi tifosi a Inter-Shakhtar Donetsk, sfida valevole per la quinta giornata di UEFA Champions League. Una partita caldissima, con in palio una grande occasione per la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. I tifosi attesi sono già oltre 40.000 e la vendita dei biglietti prosegue spedita, tanto che la società ha comunicato l’apertura del terzo anello. I prezzi partono dai 20 euro.

Fonte: Inter.it