L’Inter sfida il Monterrey: cancellare Monaco e vetrina Oaktree – CdS

L’Inter nella notte italiana (ore 3.00) sfida i messicani del Monterrey nella partita di esordio al Mondiale per Club. Serve una grande prova per dimenticare Monaco di Baviera e per mettersi in luce davanti ad Oaktree, che proprio a Los Angeles ha la sua sede.

CANCELLARE – Al Rose Bowl di Pasadena, scenderà in campo la prima Inter di Cristian Chivu. La nuova era sta per avere inizio. D’altronde la finale di Monaco di Baviera ha spazzato via quattro anni di lavoro e messo fine alla gestione Simone Inzaghi. Ora ne inizia un’altra e occorre immediatamente rialzare la china per dimenticare quanto di brutto è successo il 31 maggio in Germania. Lo reclamano e lo vogliono tutti: dal nuovo tecnico al presidente Beppe Marotta, passando ovviamente per giocatori (Lautaro Martinez in prima linea) e tifosi. Alle 3 italiane col Monterrey la partita di esordio al Mondiale per Club. E oltre a dover cancellare Monaco, c’è da fare bella figura davanti alla proprietà Oaktree.

Monterrey-Inter sotto gli occhi di Oaktree e con due volti nuovi

COL VESTITO MIGLIORE – Oaktree, infatti, ha la sua sede principale a Los Angeles, ossia a pochi passi dal ritiro di UCLA dell’Inter. Oggi, dunque, vedrà all’opera la sua creatura, acquisita ufficialmente poco più di un anno (era il 23 maggio 2024). Il Mondiale per Club servirà immediatamente per voltare pagina e per vedere già all’opera due pezzi inediti della collezione interista: il croato Petar Sucic e il brasiliano Luis Henrique. Entrambi concorrono per la titolarità.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno