Inter, settore giovanile da applausi: 20 i giovani talenti nelle nazionali – TS

Inter, non solo i fratelli Carboni con l’Argentina: sono venti i ragazzi prodotti dal settore giovanile nerazzurro e convocati già dalle rispettive nazionali.

SETTORE GIOVANILE – Inter, un settore giovanile da applausi se consideriamo i venti giocatori convocati dalle rispettive nazionali in giro per il mondo. Un numero considerevole, difficilmente constatabile in altre società europee, e questo denota l’ottimo lavoro svolto dagli osservatori, ma anche dai dirigenti e dagli allenatori. Venti giocatori di dieci nazionalità diverse, dove fanno parte, tra questi, anche i fratelli Franco e Valentin Carboni, convocati addirittura in prima squadra dall’Argentina di mister Lionel Scaloni, e con lui anche Lionel Messi. Ma non solo: anche Hoti, fresco di convocazione nell’Under-21 del Kosovo, ma anche gli italiani Casadei, Fabbian, Fontanarossa e Zanotti, con l’Italia Under-19. Stessa categoria, ma anche lui di nazionalità kosovara, Lubishtani. Occhio a Illiev, chiamato dall’Under-18 bulgara, oltre a Grygar, Zurebek e Andersen, pronti a cimentarsi nell’Under-18 Ceca, polacca e danese. Nell’Under-17 l’irlandese Zefi, mentre Guercio, Stankovic e Alexiou, rispettivamente Polonia, Serbia e Grecia, sono stati considerati dei diamanti da sgrezzare. Opinione che può essere estesa anche su Chiesa, Fois, Tommasi e Spinnacè, chiamati dall’Under-16.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna