Inter, sette partite verità: da Roma al Napoli! Due interrogativi – TS

L’Inter questa sera inizia il suo tour de force da sette partite racchiuse in circa 21 giorni. A Roma il primo vero importante test in trasferta in Serie A. Poi si chiude con il Napoli a novembre prima della terza sosta per le nazionali.

FUOCO – L’Inter si prepara a tre settimane di fuoco, con ben sette partite (cinque di campionato e due di Champions League), che diranno tanto sul prosieguo della stagione dei campioni d’Italia. Si parte questa sera con il match esterno sul campo della Roma all’Olimpico e si concluderà contro il Napoli il 10 novembre, nel ritorno a San Siro dell’uomo del diciannovesimo scudetto: Antonio Conte. Sette test per capire tanto sull’Inter, che a differenza di Napoli e Milan punta a riconfermarsi per il secondo anno consecutivo. Questa sera primo stress test, come lo definisce Tuttosport, contro la Roma di Ivan Juric.

L’Inter e gli interrogativi scudetto: dalla Roma al Napoli

INTERROGATIVI – Lo spauracchio della Champions League è sicuramente un fattore non banale per l’Inter, che in queste prime nove partite stagionali hanno di certo dato parecchia importanza alla Coppa dalle grandi Orecchie. I numeri parlano chiaro: in Europa, già quattro punti dopo due giornate, quattro gol fatti e zero subito contro Manchester City e Stella Rossa. In Serie A, 14 punti, sedici gol fatti ma anche nove subiti. Se in Champions l’Inter mercoledì affronterà lo Young Boys e poi l’Arsenal, in campionato dovrà vedersela in sequenza contro Roma, Juventus, Empoli, Venezia e Napoli. Inter-Napoli sarà già una sfida scudetto? L’Inter sarà ancora da scudetto? Nelle prossime tre settimane arriveranno le prime risposte.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini