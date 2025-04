Inter, lo zampino dell’ex: serve vincere in trasferta – CdS

L’Inter si prepara alla delicata sfida di domani pomeriggio contro il Bologna al Dall’Ara. L’Inter ha bisogno di invertire la lotta, spiega il Corriere dello Sport, nelle partite in trasferta.

ESTERNO – La notte di Champions League a San Siro, nonostante la felicità, è costata – scrive il Corriere dello Sport, tantissime energie sia fisiche che mentali. Adesso, nella gara contro il Bologna, Simone Inzaghi chiederà ai suoi l’ennesimo scatto in più per riattaccare subito la spina. Con un’eventuale vittoria del Napoli contro il Monza, gli azzurri tornerebbero a pari punti e quindi l’Inter giocherebbe domani al Dall’Ara con qualche pressione in più. A Bologna scatterà anche l’allarme trasferte, spiega il Corriere dello Sport. l’Inter ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 6 gare esterne di Serie A, espugnando soltanto Bergamo dove tra l’altro è riuscita per l’unica volta a mantenere inviolata la porta in queste gare. Per il resto sono arrivati 3 pareggi (contro Parma, Milan e Napoli) e 2 sconfitte, in casa di Juve e Fiorentina.

Inter, i viaggi ultimamente non fanno bene

VIAGGI – Simone Inzaghi dovrà raddrizzare un trend esterno a San Siro degno di una capolista. L’obiettivo resta quello di mantenere il vantaggio accumulato in queste ultime sei finali che mancano al termine. L’Inter ha dimostrato di saperlo fare: a inizio stagione il tabù era San Siro, arrivando a inanellare ben otto successi esterni consecutivi mantenendo la porta inviolata per sette volte. La trasferta di Bologna sarà un esame fondamentale, prima di affrontare le ultime due partite lontane da San Siro. La parola Triplete continua a riecheggiare e i paragoni proseguono, ma l’Inter deve prima invertire la rotta lontana da San Siro. In termini di classifica questa Inter sembra poter fare anche meglio, come dimostrano i 71 punti maturati dopo 32 turni.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col