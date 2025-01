Inter, ora serve di più! Inzaghi dovrà fare meglio nel girone di ritorno – CdS

Con Venezia-Inter, Simone Inzaghi inizia il girone di ritorno. Il tecnico piacentino ha sempre dato di più nel girone di andata che al ritorno. Il Corriere dello Sport analizza i risultati passati, presenti e futuri del tecnico dell’Inter.

GIRO DI BOA – Venezia-Inter è la partita della svolta in tutti sensi. Inizia il giro di boa per i nerazzurri (con 2 partite in meno da recuperare) e una sconfitta dolora in Supercoppa da superare. A questo si aggiunge la questione infortuni che sta tenendo in scacco matto il tecnico piacentino. La situazione non è rosea in casa Inter c’è bisogno subito di un riscatto oggi in casa dei lagunari ma anche a San Siro mercoledì prossimo con il primo match da recuperare. Il secondo recupero i nerazzurri lo disputeranno a febbraio contro la Fiorentina. Se dovesse vincere entrambi gli incontri si porterebbe a quota 46, due punti in più rispetto ai 44 del Napoli. Staccherebbe anche l’Atalanta a quota 41 punti che ha già giocato pareggiando contro l’Udinese. Se l’Inter dovesse battere il Venezia scavalcherebbe i bergamaschi con 2 partite da disputare ancora.

Venezia-Inter inizia il giro di boa per i nerazzurri

SERVE DI PIÚ – Con Venezia-Inter inizia il girone di ritorno dove Simone Inzaghi è chiamato a fare di più rispetto al passato. L’anno scorso nel girone di andata ha conquistato 48 punti, appena 2 in più rispetto a quelli che ci sono in palio nella stagione corrente. Differenza minima indice di un buon cammino dei nerazzurri nonostante qualche incertezza. Ora serve di più per il tecnico dell’Inter, che in 8 anni di onorata carriera non si è mai migliorato o al massimo ha pareggiato il risultato nel girone di ritorno. La situazione odierna ricorda un po quella dell’anno scorso dove quest’anno c’è il Napoli momentaneamente in testa (senza coppe). L’anno passato era la Juventus a non avere coppe ed ha praticamente sostenuto lo stesso ruolino di marcia dei nerazzurri. Nell’anno delle 2 stelle però, al ritorno, il Toro e compagni si lasciarono dietro il vuoto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno