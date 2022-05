Inter, serve fare gruppo in vista dell’ultima dell’anno: dirigenti alla Pinetina

L’Inter si appresta a giocare l’ultima partita dell’anno contro la Sampdoria, match decisivo in ottica Scudetto. Intanto, serve fare gruppo. Ad Appiano Gentile presenti anche i dirigenti per la solita grigliata

GRUPPO − Tutta l’Inter si riunisce in vista di un finale di stagione piccante con la Sampdoria da battere e il Sassuolo da tifare. L’Inter si giocherà lo Scudetto all’ultima giornata. Tocca soltanto vincere e sperare in un passo falso del Milan che al momento è distante in classifica di appena due lunghezze. Intanto, per abbassare la tensione Inzaghi ha cambiato programma ad Appiano Gentile. L’allenamento è stato spostato al mattino per fare spazio alla grigliata pomeridiana (vedi articolo). Come riporta Sky Sport, alla Pinetina, presenti anche la dirigenza nerazzurra guidata da Beppe Marotta, Piero Ausilio e Javier Zanetti.