Inter senza sponsor col Napoli? Palla a Zhang! Due possibili soluzioni – TS

L’Inter considera chiuso il suo rapporto con Digitalbits. Il club, secondo Tuttosport, potrebbe presentarsi alla ripresa del campionato contro il Napoli senza main-sponsor sulle maglie

NO SPONSOR – L’Inter considera chiuso il suo rapporto con Digitalbits. I contatti con i dirigenti della società californiana si sono fatti ormai sporadici dopo che la compagnia non ha onorato gli impegni economici assunti per diventare main-sponsor del club nerazzurro. Secondo Tuttosport, alla ripresa della Serie A, l’Inter potrebbe presentarsi senza la scritta Digitalbits sulle maglie. Due le possibili strade da intraprendere: una maglia “pura” senza sponsor oppure, in assenza di un nuovo partner commerciale, l’inserimento di un marchio benefico come “Inter Campus”. La palla passa a Zhang, cui spetta la decisione finale.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini