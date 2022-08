Inter, senza Lukaku c’è la sicurezza Dzeko: pronto all’esordio da titolare – CdS

Lukaku infortunato dopo l’allenamento di ieri ad Appiano Gentile, tra stasera e domani si scoprirà l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Sicuro assente contro la Cremonese, come sottolineato dal Corriere dello Sport, al suo posto ci sarà comunque Edin Dzeko considerata una sicurezza dall’Inter.

IL SOSTITUTO – In attesa degli esami strumentali, contro la Cremonese sarà ovviamente Edin Dzeko a prendere il posto dell’infortunato Romelu Lukaku. Il bosniaco è reduce da una stagione ottima dal punto di vista realizzativo con ben 17 reti. Un vero e proprio lusso per l’Inter avere un “sostituto” di questo calibro, pronto al debutto da titolare in questo campionato dopo aver giocato tre spezzoni di partita (su tre giocati dall’Inter). Una vera e propria sicurezza per Simone Inzaghi che aspetterà l’attaccante belga senza forzare con i tempi di recupero, anche perché Lukaku rappresenta la grande operazione dell’estate e punta parecchio su di lui.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti