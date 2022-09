Inter senza Lautaro Martinez e Correa nell’ultima pre-Mondiale? Il motivo!

L’Inter rischia di perdere Lautaro Martinez e Joaquin Correa per l’ultima gara prima dell’avvio del Mondiale in Qatar. In Argentina, si auspica ad una soluzione per avvantaggiare la preparazione dell’Albiceleste

PROBLEMATICA − Inter senza Lautaro Martinez e Correa ‘all’ultima dell’anno’ contro l’Atalanta? Il portale argentino ‘Doble Amarilla‘ ha svelato un retroscena che chiama in causa proprio l’Argentina. La Nazionale Albiceleste esordirà al Mondiale in Qatar martedì 22 novembre contro l’Arabia Saudita. Dunque, la federazione potrebbe sollevare una richiesta formale per chiedere alle leghe europee di consegnare in anticipo i giocatori impegnati con i club. Sia l’AFA che la Conmebol spingeranno gli stessi giocatori a fare richiesta ai club per evitare l’ultima uscita in campionato. Si tratta praticamente del periodo che va dall’11 al 14 novembre. Se l’indiscrezione venisse confermata l’Inter praticamente si troverebbe senza Lautaro Martinez e Correa per l’ultima delicata gara del 2022 contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Gara in programma domenica 13 novembre alle 12.30.