Inter, senza Barella Ã¨ emergenza in mezzo: Vecino non pronto – CdS

Inter, senza Barella è emergenza in mezzo: Vecino non pronto – CdS

Condividi questo articolo

L’Inter con l’infortunio di Nicolò Barella (vedi articolo) dovrà ancora una volta far fronte all’emergenza a centrocampo. In vista della sfida contro il Verona, secondo quanto riportato dal”Corriere dello Sport”, neanche Matìas Vecino sarebbe in condizione di giocare titolare.

EMERGENZA – L’Inter di Antonio Conte in vista della sfida di giovedì sera contro il Verona, sarà costretta a scendere in campo con gli uomini praticamente contati a centrocampo: considerando già l’infortunio di Stefano Sensi, quello di Barella e il neo-recuperato Matìas Vecino, le scelte per il tecnico leccese sono praticamente scontate. L’uruguaiano non è ancora pronto per disputare una partita da titolare, per questo motivo a centrocampo sarà ancora il turno di Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini che, come abbiamo visto anche contro il Bologna, quando incomincia ad accusare la fatica perde anche di lucidità, sottolinea il quotidiano romano.

Fonte: Corriere dello Sport.