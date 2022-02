Inter, senti Tudor: «Uno stimolo in più giocare con chi lotta per lo Scudetto»

Al termine della partita vinta contro il Venezia, il tecnico del Verona, Igor Tudor, si è espresso in conferenza stampa in merito alle prossime partite contro le squadre in lotta per vincere lo Scudetto. Tra queste, ovviamente, anche l’Inter di Simone Inzaghi

CONTRO LE BIG − Tudor non vuole accontentarsi dopo i 40 punti raggiunti. Il suo pensiero per le partite contro le big. Contro l’Inter giocherà il 10 aprile: «Rischio di sedersi un po’ dopo la salvezza appena ottenuta? Io ci sono e penso anche i giocatori. Credo che non ci saranno problemi, lavoreremo come abbiamo sempre fatto. Poi vedremo cosa raccoglieremo. Ci saranno belle partite, contro squadre in lotta per vincere lo Scudetto: questo è uno stimolo in più. Affrontare queste squadre in un momento così è positivo, perché vuoi sicuramente vincere. Non abbiamo sbagliato nessuna partita con le big».