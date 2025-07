Inter, senti Taibi: «Pio Esposito? A 50 milioni lo accompagnerei!»

Taibi, dirigente della Pistoiese, si è espresso su Esposito. L’Inter, secondo l’agente del ragazzo, ha rifiutato addirittura 50 milioni di euro per lui.

OFFERTA MONSTRE RIFIUTATA – Il baby attaccante classe 2005 è un patrimonio dell’Italia e soprattutto dell’Inter. Il club nerazzurro, infatti, ha deciso di non cederlo in prestito ma di puntare su di lui nella prossima stagione. Il ragazzo farà parte del pacchetto offensivo della nuova Inter di Cristian Chivu, insieme ai noti Lautaro Martinez, Marcus Thuram, al neo-acquisto Ange-Yoan Bonny e si spera anche ad Ademola Lookman. A proposito di Esposito, nella giornata di ieri, ha parlato il suo agente Mario Giuffredi, che ha rivelato un’offerta da 50 milioni di euro, recapitata all’Inter, ma rifiutata da Viale della Liberazione.

A CERTE CIFRE – Massimo Taibi, ex portiere e oggi Direttore Sportivo della Pistoiese, è intervenuto in questo modo su Tmw Radio proprio su Esposito: «Ha giocato allo Spezia in Serie B, è uno di grandissima prospettiva ma a 50 milioni di euro lo accompagnerei. Anche perché l’Inter non può spendere tanto sul mercato. Io a 50 milioni lo avrei venduto». Il baby attaccante campano nella scorsa stagione allo Spezia ha segnato 19 gol e in estate ha anche messo a referto il suo primo gol in assoluto con la Beneamata, direttamente al Mondiale per Club e contro il River Plate.