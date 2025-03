Inter, senti Lukaku in Belgio: «Torniamo nei nostri club e vinciamo!»

Lukaku, incitando i suoi compagni del Belgio in Nazionale, ha lanciato la sfida alla sua ex Inter contro cui si sta giocando il titolo con la maglia del Napoli.

SFIDA – Il Belgio nella serata di ieri ha vinto contro l’Ucraina in Nations League nello spareggio per rimanere nella Lega A. La nazionale allenata da Tedesco è riuscita a ribaltare gli ucraini dopo la sconfitta dell’andata per 3-1. Il Belgio, vincendo 3-0, ha rimontato l’iniziale svantaggio mantenendo quindi il posto nella Lega di Nations League. A segno ben due volte nella partita di ieri sera l’attaccante del Napoli Romelu Lukaku. Il belga si sta giocando lo scudetto con gli azzurri contro la sua ex Inter. Al momento, la Beneamata è prima a più tre, mentre gli azzurri inseguono al secondo posto. Dopo la partita, lo stesso Lukaku ha voluto caricare i suoi compagni. E in un video apparso sui canali ufficiali della federazione belga si sente questo incitamento: «Ora torniamo nei nostri club e proviamo a vincere un titolo per far crescere la nostra mentalità». Ovviamente, Lukaku il titolo lo può vincere appunto in Serie A. Il belga, rimasto a secco nel doppio confronto contro l’Inter tra andata e ritorno, non vuole mollare e proverà fino all’ultimo a dare del filo da torcere alla sua ex squadra. Club con cui si è lasciato malissimo.