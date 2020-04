Inter, senti Joao Paulo: “Lukaku mi piace! E se Lautaro Martinez va via…”

Joao Paulo – ex attaccante del Bari -, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web”, commenta la qualità degli attaccanti della Serie A. Tra questi proprio Lukaku e Lautaro Martinez dell’Inter

COPPIA (CHE SCOPPIA?) – Interpellato sugli attaccanti della Serie A attuale, Joao Paulo non ha dubbi sulla coppia gol dell’Inter: «Lautaro Martinez è forte e giovane. Ha futuro e chissà che non possa davvero andare in una squadra ancora più importante. Romelu Lukaku mi piace perché, nonostante il fisico possente, non è lento. Anzi, tutt’altro. E poi c’è Ciro Immobile (Lazio), che sta facendo la differenza». Questo il pensiero di Joao Paulo su Lautaro Martinez e Lukaku, che non si limita solo a un attestato di stima per i due.

Fonte: Tutto Mercato Web – Lorenzo Marucci