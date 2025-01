Inter, senti Hutter: «Calci piazzati? Decisivi per noi, siamo secondi»

Hutter, tecnico del Monaco, ha parlato alla vigilia di Monaco-Rennes. La sua risposta sui calci piazzati, arma dei monegaschi. Inter avvisata.

ARMA – Oltre a Majecki, anche Adolf Hutter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Monaco-Rennes, partita di Ligue 1. L’Inter osserva la squadra monegasca, visto che sarà avversaria in Champions League mercoledì sera. Al tecnico Hutter è stata posta la domanda sui calci piazzati. Le sue parole: «Ne sono più o meno fuori, perché sono i miei assistenti Klaus Schmidt, Christian Peintinger e Damien Perrinelle, l’allenatore dei portieri Frédéric de Boever e i nostri analisti a preparare i calci piazzati e ad avere idee. Siamo la seconda migliore squadra in questo ambito dopo l’Arsenal, sono molto contento di questa forza. Per noi è un buon segnale perché sappiamo che i calci piazzati possono essere decisivi come contro l’Aston Villa. Lamine Camara ha un destro fantastico, mentre Maghnes Akliouche, Aleksandr Golovin ed Eliesse Ben Seghir sono capaci di crossare in aree pericolose. Abbiamo anche ottimi giocatori di grande stazza come Thilo Kehrer, Mohammed Salisu, Wilfried Singo e Denis Zakaria». L’Inter dovrà dunque porre molta attenzione sui calci piazzati del Monaco, una vera e propria arma per la squadra francese. D’altronde, i nerazzurri hanno già testato questa arma contro l’Arsenal, uscendo indenni.