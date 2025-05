Inter, senti Cannavaro: «A Napoli c’è da scrivere la storia»

Cannavaro non ha dubbi su chi tifare tra Napoli e Inter nella lotta per lo scudetto. L’ex pallone d’oro parla così dell’ultima giornata.

ULTIMA PARTITA – Su Kiss Kiss Napoli, Fabio Cannavaro così su Napoli-Cagliari che si giocherà in contemporanea insieme a Como-Inter: «C’è da scrivere la storia, le chiacchiere se le porta via il vento. Il Napoli ha dimostrato di essere più forte, bisogna affrontare il Cagliari con tranquillità. Nessuno ti regala nulla, la parte più difficile sarà aprire la partita, poi subentra la paura e l’insicurezza. Non devi perdere la lucidità. Parlando con mio fratello Paolo mi sono ricordato di un episodio quando ero a Madrid: vinsi con il Real una Liga punto a punto con un Santiago Bernabeu che ci portò in alto a trionfare. Il Maradona sarà fondamentale».