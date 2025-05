Inter, senti Auriemma: «Conte come Giulio Cesare e ha un motto»

Auriemma si lascia andare a grossi ed esagerati paragoni per commentare l’operato di Conte a Napoli e questi giorni di lotta scudetto con l’Inter.

E PURE GIULIO CESARE – A Napoli stanno già festeggiando prima del dovuto. Dovuto che avverrà venerdì sera quando gli azzurri giocheranno in casa con il Cagliari e l’Inter andrà a Como. Raffaele Auriemma, direttamente da Sport Mediaset, ha scomodato perfino Giulio Cesare per parlare di Antonio Conte. Il giornalista partenopeo, ovviamente tifoso del Napoli, ha commentato in questo modo: «Come verrà vivere questi giorni che separano il Napoli dal suo quarto scudetto? Con indifferenza ma non è possibile perché Napoli è una città passionale in quanto vive di pane e pallone. Di esaltazione, ma sarebbe un errore perché vorrebbe dire sconfessare quelli che sono stati i dettami che Antonio Conte ha insegnato alla tifoseria. Dobbiamo aspettare allora Napoli-Cagliari. Antonio Conte come il generale romano Caio Giulio Cesare quando pronunciò la frase “veni, vidi vici”. Ma il motto di Conte è: “Andiamoci a prendere lo scudetto”». A proposito di Como-Inter e Napoli-Cagliari, la calendarizzazione delle due partite non è stata cosa facile per la Lega Serie A. Soprattutto per le richieste assurde del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.