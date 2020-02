Inter, Sensi è un guaio per Conte. Nuovo rischio coperta corta? – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione su Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter è alle prese con un nuovo stop, stavolta di natura traumatica. L’ex Sassuolo sta diventando un problema e i dubbi sulla sua integrità fisica crescono quotidianamente. Antonio Conte rischia nuovamente di ritrovarsi con un pacchetto di centrocampisti ridotto all’osso

TEGOLA – Quello che sembrava uno splendido idillio ha mostrato le prime crepe ai tre rintocchi della mezzanotte. Tre come gli infortuni che Stefano Sensi ha patito in nerazzurro. Prima un problema agli adduttori, che lo ha costretto a star fermo diversi mesi, in un momento in cui l’Inter aveva imparato ad apprezzarlo. Poi quello al polpaccio e adesso il pestone subito in Coppa Italia contro il Napoli. Stavolta i muscoli non sono interessati, ma la dea bendata sembra avergli decisamente voltato le spalle. Gli esami strumentali hanno evidenziato un’infrazione allo scafoide del piede sinistro. L’infortunio non sembra essere così grave, ma il calciatore avverte fastidio e occorre che l’osso si ricalcifichi. Ecco perché l’ex Cesena e Sassuolo è stato costretto allo stop. Bisogna evitare il peggioramento della situazione, dovuto ad ulteriori colpi subiti. In quel caso, infatti, si rischierebbe l’intervento chirurgico. Ipotesi che l’Inter vorrebbe scongiurare. Le condizioni di Sensi saranno rivalutate settimane prossima, come scritto nel comunicato (QUI i dettagli).

DUBBI – Difficile azzardare ipotesi sul suo rientro, ma la sensazione è che non dovrebbe protrarsi oltre le due settimane. Al massimo i venti giorni. Ciò vuol dire che Antonio Conte punterà a riaverlo nei ranghi per il big match, del 1 marzo, in casa della Juventus. Tuttavia, l’Inter si sta interrogando sull’integrità fisica dell’ex Sassuolo, poiché tra frenate e ricadute ha buttato via praticamente tre mesi solo per gli adduttori, in un calvario cominciato proprio nel match d’andata coi bianconeri. Il forfait di Sensi costringerà Conte a fare meno turnover del previsto in Europa League e non solo, soprattutto a centrocampo. Questo potrebbe accelerare l’inserimento di Christian Eriksen nello scacchiere nerazzurro, anche se per la sfida contro la Lazio resta favorito il terzetto che ha travolto il Milan nel secondo tempo del derby.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno