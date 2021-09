Inter, sei marcatori diversi e nuovi acquisti: le scelte ripagano Inzaghi – CdS

Come riportato dal “Corriere dello Sport”, nessuna squadra come l’Inter in questo avvio di stagione ha avuto tre nuovi acquisti in gol dopo le prime due giornate, senza considerare che hanno segnato ben sei marcatori diversi.

MARCATORI E ACQUISTI – L’Inter è andata in gol dopo due giornate con ben sei marcatori diversi, uno di questi addirittura la doppietta di Joaquin Correa, entrato nel secondo tempo di Verona-Inter il giorno dopo il suo arrivo a Milano. Nelle prime due giornate solo un’altra formazione può contare 6 marcatori diversi, cioè la Lazio di Maurizio Sarri, che è già il miglior attacco del campionato con 9 centri. La scorsa stagione, a pari merito con Udinese e Torino, l’Inter ha realizzato gol con ben diciassette calciatori diversi. Nessuno come i nerazzurri in questa stagione è andato in gol con tre nuovi acquisti, le scelte di Marotta, Ausilio e Inzaghi finora hanno ripagato.

Fonte: Corriere dello Sport