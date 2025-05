L’Inter segue il PSG per la finale di Champions League! Il gesto per i dipendenti

L’Inter segue il PSG nel suo gesto per i dipendenti del club. In finale di Champions League tutti saranno protagonisti a Monaco di Baviera secondo Gianluca Di Marzio.

FINALE – Poche ore fa il PSG ha reso noto un gesto importante per i dipendenti del club. Il presidente Nasser Al-Khelaifi ha spiegato la scelta e ha dato indicazione precisa a riguardo. L’Inter farà lo stesso e vuole che diventino tutti protagonisti nella notte più importante della storia recente nerazzurra. La finale di Champions League in questa stagione si svolgerà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera ed è in programma per sabato 31 maggio alle ore 21.

Inter, il gesto per i dipendenti alla finale di UCL!

GESTO – Mancano ancora tre settimane alla partita che tutti attendono con forte ansia. Le semifinali aumentano il carico visto lo spettacolo visto soprattutto dalle gare dell’Inter contro il Barcellona. Quel 4-3 di San Siro entrerà nella storia del calcio come una delle migliori partite di sempre. Intanto però il club sta organizzando la trasferta di Monaco di Baviera, ancor prima che finisca il campionato. L’Inter ha deciso di invitare tutti i propri dipendenti alla finale in Germania. L’obiettivo è rendere tutti partecipi di una serata speciale e avere il massimo supporto da coloro che hanno aiutato i giocatori e l’allenatore nel percorso.