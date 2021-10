Inter, il segreto di Inzaghi è la match analysis: lo staff e il 29% di gol da palla inattiva – TS

Inter in gol spesso con troppa facilità quando si tratta di palle inattive, a differenza di quello che succede nelle azioni più manovrate. Come analizzato dal quotidiano Tuttosport oggi in edicola, il lavoro dello staff di Inzaghi sta dando i suoi frutti

PUNTO DI FORZA – Lo staff di Simone Inzaghi è composto, tra le altre, da nove figure di fiducia. Il vice (Massimiliano Farris). Tre collaboratori tecnici (Mario Cecchi, Ferruccio Cerasaro e Riccardo Rocchini). E cinque match analyst (il responsabile Filippo Lorenzon con Stefano Castellani, Roberto Merella, Marcello Muratore e Giacomo Toninato). Con loro avviene lo studio degli avversari – e soprattutto dei loro punti deboli – ma anche il lavoro sui calci da fermo, che sono diventati il punto forte della squadra nerazzurra. Come sottolinea il collega Stefano Pasquino sulle pagine di Tuttosport, finora il 29% dei gol segnati dall’Inter è arrivato proprio attraverso le palle inattive, battute alternativamente da Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco, o eventualmente da Marcelo Brozovic (con i piedi, ma nel discorso entrano anche le rimesse laterali con le mani!). In gol sono già andati tutti i “saltatori” titolari, difesa compresa. L’unica eccezione è rappresentata da Alessandro Bastoni, ancora a secco con Inzaghi. Quanto impiegherà a segnare anche lui con uno staff simile a disposizione?

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino

