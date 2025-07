Inter, primi segnali della nuova stagione! Per 4 lavoro personalizzato

L’Inter inaugura il lavoro in vista del raduno estivo di sabato 26 luglio. 4 calciatori, presentatisi oggi ad Appiano, hanno svolto un lavoro personalizzato. Tutti i dettagli.

LE ULTIME – Matteo Barzaghi ha aggiornato sul suo account X a proposito di quanto emerso nel primo giorno di lavoro dell’Inter prima dell’inizio del ritiro estivo. Di seguito le prime conclusioni da lui tratte sul punto: «Per Calhanoglu, Pavard, Bisseck e Zielinski visite al mattino e Appiano al pomeriggio. Per tutti e 4 personalizzato sul campo. Buon segno in vista della ripresa generale. Presente anche Bonny che sta bene e ha lavorato in palestra nel suo primo giorno».

Inter, tutti i dettagli sulla presentazione della stagione 2025-2026

INIZIO UFFICIALE – L’Inter ha annunciato sul suo sito ufficiale la data e il luogo di presentazione della stagione 2025-2026. Di seguito il comunicato: «Lunedì 28 luglio alle ore 14:00, presso il BPER Training Centre, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta presenterà la stagione sportiva 2025/2026. A seguire, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

La richiesta di accredito dovrà pervenire tramite l’apposita sezione della piattaforma Inter Media Accreditation , secondo le tempistiche specificate sulla stessa. I posti a disposizione verranno assegnati fino a esaurimento, dando priorità alle testate nazionali, alle agenzie e ai broadcaster. Ciò in considerazione per ultimo del criterio cronologico di invio richiesta. Non sarà consentito l’accesso a fotografi e operatori televisivi».