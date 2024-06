IN – Inter, in sede c’è pure l’agente di Onana! Possibile un nome

La sede dell’Inter oggi sembra un albergo, per il numero altissimo di persone che si stanno avvicendando in questi minuti, ancor più che in queste ore. È arrivato anche l’agente di Onana, come fa sapere il nostro inviato all’esterno Onorio Ferraro.

PRESENZE FITTE – Prima gli agenti di Dennis Curatolo, poi Filippo Antonelli Agomeri ossia il direttore sportivo del Venezia. Nella sede dell’Inter prosegue la lunga serie di incontri di questo pomeriggio, con il suo clou tuttora in corso perché poco più di mezz’ora fa è arrivato Tullio Tinti, l’agente di Simone Inzaghi, per discutere del rinnovo di contratto dell’allenatore. Ma c’è pure una particolarità: pochi minuti fa ha fatto il suo ingresso Albert Botines. Chi è? L’agente dell’ex portiere dell’Inter André Onana.

Botines presenza a sorpresa: l’agente di Onana in sede all’Inter

CONTATTO PER COSA? – Stando a quanto raccolto dal nostro inviato nella sede dell’Inter, Onorio Ferraro, Botines è a Milano per proporre qualche giocatore. Uno dei nomi è quello di Alex Pérez, difensore centrale classe 2006 di proprietà del Real Betis che è stato accostato negli scorsi giorni ai nerazzurri. Nessun “dietrofront” quindi per quanto riguarda Onana, ceduto un anno fa al Manchester United per una grande plusvalenza e prendendo al suo posto Yann Sommer che non l’ha certo fatto rimpiangere. Come già per Inzaghi, per il quale si attende l’uscita di Tinti, anche da Botines possibili ulteriori aggiornamenti nel corso del pomeriggio. Inter-News.it continuerà ad aggiornarvi su quanto sta avvenendo proprio in questi istanti nella sede del club.