Inter secondo club in Italia per valore del brand: la situazione

L’Inter si trova al secondo posto nella classifica per valore del brand: una sola società italiana davanti al club nerazzurro.

BRAND – Brand Finance ha stilato una classifica dei club calcistici anche sulla base base del loro Enterprise Value. In questa graduatoria risultano in top 3 Bayern Monaco, Real Madrid e Liverpool. Una sola italiana tra i primi dieci, la Juventus, che guadagna una posizione rispetto al 2021. Anche l’Inter sale di un posto nel “Brand Enterprise Value Ranking” e si trova ora in tredicesima posizione. Sedicesimo invece il Milan, salito dal quarantaduesimo posto. Per trovare la terza società italiana in questa classifica si deve scendere al ventisettesimo posto, dove si trova il Napoli, che però è salito rispetto alla posizione trentacinque dello scorso anno.

Fonte: Brandirectory.com