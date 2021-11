Inter, seconda maglia ancora senza biscione in Champions League – TS

Sheriff-Inter, nerazzurri in Champions League con la seconda maglia, ancora senza biscione. TuttoSport spiega il motivo

SENZA BISCIONE – Come già successo a Kiev, anche ieri l’Inter è scesa in campo contro lo Sheriff indossando la seconda maglia, diversa però rispetto quella utilizzata solitamente in campionato, perché priva del biscione caratteristico della maglia che si sviluppa sui fianchi. La UEFA, difatti, consente al club di avere solo due colori nella maglia e nessuna immagine simbolica.

Fonte: TuttoSport