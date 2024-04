Inter, scudetto nel derby? Puoi fare la storia anche in un altro modo! – TS

L’Inter può entrare nella storia del calcio italiano, non solo riuscendo a vincere lo scudetto nel derby contro il Milan domani. TuttoSport ricorda i record ancora a disposizione dei nerazzurri.

STORIA – Domani – lunedì 22 aprile – l’Inter ha la possibilità di scrivere una nuova pagina della storia nerazzurra. Per farlo dovrà battere il Milan, nell’atteso derby in trasferta, guadagnando così i tre punti: il minimo che basta per cucirsi al petto il tricolore e la seconda stella. Uno scudetto che entrerebbe nella tradizione interista per essere il primo ottenuto da Simone Inzaghi e in quella calcistica se dovesse arrivare proprio domani contro il Milan. L’Inter, infatti, in caso di vittoria sui cugini sarebbe la prima a ottenere matematicamente uno scudetto nel derby.

Inter, ecco cosa puoi ancora fare!

SCUDETTO MA NON SOLO – Ma lo scudetto nel derby non è l’unica magica che farebbe brillare l’Inter. Simone Inzaghi ha anche altri obiettivi stagionali a cui pensare e ancora numerosi record possibili da ottenere. Uno di questi – quello dei 102 punti ottenuti da Antonio Conte con la Juventus nella stagione 2013-2014- non è più a disposizione dopo il pareggio nerazzurro contro il Cagliari. Ma l’Inter può ancora battere il record di punti del proprio club, che detiene il Mancini della stagione 2006-2007, a quota 97.

ALTRI RECORD – Tornando, invece, in ottica derby: se la squadra di Inzaghi riuscisse a battere il Milan domani, arriverebbe a collezionare la bellezza di sei vittorie consecutive in sei scontri diretti nella Stracittadina. Una striscia ottenuta solamente due volte nella storia, nel 1911-13 e nel 1946-48, ma dal Milan. Poi ci sono i record che interessano la difesa dell’Inter, ferma a 17 gol subiti e a 19 clean sheets. Nel primo caso la Juventus detiene il primato di 20 nella stagione 2015-1016, nel secondo il record è di 21 partite consecutive con la porta inviolata. Riuscirà l’Inter a inseguire e ottenere altri primati, a partire dallo scudetto nel derby? Basta attendere un giorno per scoprirlo.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini