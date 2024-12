Inter, scontro diretto alle porte: con la Lazio doppia risposta – CdS

Lo scontro diretto tra Lazio e Inter si avvicina. Lunedì sera si accenderanno le luci dell’Olimpico per la grande sfida al vertice. Simone Inzaghi vuole risposte dalla sua squadra.

SI AVVICINA – Meno due a Lazio-Inter, scontro diretto valido per la sedicesima giornata di campionato. All’Olimpico, serata di gala tra due grandissime squadre, entrambe appaiate a quota 31 punti in classifica e all’inseguimento dell’Atalanta capolista. L’Inter si ritrova ad affrontare uno scontro diretto, il quarto di questa stagione. Il primo è andato molto bene, vincendo 4-0 contro la Dea ad agosto, gli altri due un po’ meno: doppio pareggio contro Juventus e Napoli. Due risultati che hanno lasciato l’amaro in bocca a Lautaro Martinez e soci, visto che contro i bianconeri hanno sprecato un doppio vantaggio e contro gli azzurri il rigore del possibile 2-1. Ora contro la Lazio si cercano risposte.

Verso Lazio-Inter, cercasi risposte: pure per il calendario

CALENDARIO CALDISSIMO – Risposte dall’Inter in vista della partita contro la Lazio. Uno perché i nerazzurri sono pur sempre reduci da una sconfitta, quella sul campo del Bayer Leverkusen in Champions League e due proprio in merito allo score negli scontri diretti. Lo scorso anno l’Inter li vinse praticamente tutti, pareggiando solamente con Juventus, Napoli e Bologna. Quest’anno ne ha vinto solamente uno e peraltro durante il famoso calcio d’agosto. In mezzo anche la sconfitta nel derby contro il Milan. Insomma, servirà una grande Inter lunedì sera all’Olimpico. Servirà anche per chiudere al meglio l’anno, visto che i primi due mesi di 2025 saranno incandescenti tra Supercoppa, scontro di ritorno col Milan, doppio scontro ravvicinato con la Fiorentina e sfide di ritorno con Juventus e Napoli.